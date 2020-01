Zoom sur Suzane, le talent à suivre en 2020

Elle a été l'artiste la plus programmée dans les festivals durant la période estivale de 2019. Et pour cause, en véritable bête de scène, Suzane semble avoir tout compris au milieu très fermé de la musique. Des textes ciselés, un fond électro efficace et un univers esthétique travaillé, la chanteuse âgée de 29 ans possède un charme fou. Nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie "Révélation Scène de l'Année", l'artiste compte bien défendre ses couleurs lors de la fameuse cérémonie qui aura lieu le 14 février.

Découverte du grand public grâce à des titres comme SAV, La Flemme, L'insatisfait ou encore SLT, Suzane peut déjà se vanter de cumuler plusieurs millions de vues sur YouTube. Danseuse classique pendant plus d'une quinzaine d'années, la chanteuse originaire du sud de la France aime jouer avec la scène. D'ailleurs, c'est dans un une combinaison graphique "inspirée par Bruce Lee dans La Fureur du Fragon" qu'elle aime se déhancher. Une autre de ses signatures.

Invitée dans le Lab de Virgin Radio ce dimanche 19 janvier, la chanteuse s'est confiée à notre animateur Paul sur son parcours. Et à quelques jours de la sortie de son album Toï Toï, Suzane semble plus enthousiaste que jamais. La preuve en vidéo (à voir ci-dessous).