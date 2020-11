Zoom sur La Chronique des Bridgerton, série Netflix qui s'inspire de Downton Abbey et d'Orgueil & Préjugés

Quand les créateurs de Grey's Anatomy et de Murder s'attaquer à l'époque de Régence, c'est pour nous offrir un savant mélange entre Downton Abbey, Orgueil & Préjugés et peut-être Gossip Girl. En attendant la sortie de cette série évènement (prévue pour le jour de Noël), Netflix nous en offre un avant goût. Voyez plutôt :

« Je m’appelle Lady Whistledown. Vous ne me connaissez pas et ne me connaîtrez jamais. Mais tenez-le-vous pour dit, ami lecteur, moi, je vous connais », annonce la narratrice qui, visiblement, met un point d'honneur à dévoiler tous les secrets des personnages. « Sachez-le, si scandale il y a je le ferai éclater. Et j’en divulguerai les moindres détails », voila qui donne envie. Ajoutez à cela des costumes magnifiques, des décors incroyables et vous obtenez LA série parfaite pour finir l'année. Le petit bonus ? Un casting mixte qui vient dépoussiéré une époque bien trop conservatrice.

La Chronique des Bridgerton arrive le 25 décembre sur Netflix.