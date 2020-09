Zoom sur Joel Corry, qui signe Head and Heart ft. MNEK

Vous n'avez pas pu passer à côté de l'excellent Head and Heart, ft. MNEK, publié en juillet dernier. Le morceau, dont le clip coloré propose une esthétique parfaite, est de loin l'un des titres qui ont accompagné notre été. Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que nous le devons à Joel Corry, DJ et producteur britannique.

Jusqu'en 2013, Joel Corry était à l'affiche de la télé-réalité Geordie Shore, sur MTV. Il faudra attendre 2015 pour le retrouver dans le paysage musical : il publie d'abord "Back Again" et "Light It Up" avant de lancer une série de singles en 2017. Peut-être avez-vous déjà entendu "Just Wanna", "All the Things" ou encore "All Night". C'est en 2019 que sa popularité musicale explose. la raison ? "Sorry", ft. Hayley May a été élu titre le plus "shazamé" en une journée (avec près de 41,000 scans). Après avoir été diffusé dans l'émission Love Island (version UK), le morceau s'est hissé à la sixième place des charts britanniques.

Cette année, c'est donc avec Head & Heart qu'il s'impose en Europe... et quelque chose nous dit que ce n'est pas fini !