Zoom sur Giants de Dermot Kennedy !

La voix puissante de Dermot Kennedy n'a pas fini de nous surprendre. Celui qui s'est fait une place dans les charts internationaux avec son très puissant Power Over Me nous revient cette fois avec Giants - single plein d'espoir, qui succède à l'album Without Fear. L'artiste, originaire d'Ecosse, signe ici un nouveau single qui, inévitablement, s'inspire de la période incertaine tout juste traversée par la planète entière.

Comme de nombreux artistes, Dermot Kennedy a ainsi profité du confinement pour mieux s'interroger : quel genre d'artiste voulait-il être ? Quel message voulait-il transmettre ? A ces questions, il répond en musique. Giants, morceau optimiste et plein d'espoir, est le single nous rappelle qu'après les ténèbres, vient la lumière. Et après cette période plus qu'étrange, le monde retrouvera sa grandeur.

Giants est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio !