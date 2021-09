Zoe Wees nous partage sa peine dans dans Hold Me Like You Used To (VIDEO)

Avec une voix unique et totalement captivante, la jeune femme tout juste âgée de 18 ans impressionne par sa maturité et son naturel. Épileptique depuis son plus jeune âge, c'est notamment son histoire personnelle et son combat au quotidien qui lui ont inspiré son morceau Control, le tube qui l'a fait connaître à l'international. Originaire de Hambourg, en Allemagne, on ne sait que peu de choses sur la chanteuse fan de Jessie J et Lewis Capaldi, excepté qu'elle est dotée d'un talent immense. Alors qu'elle collaborait il y a peu avec Kygo sur le titre Love Me Now, c'est en solo qu'elle nous présente le clip de son morceau Hold Me Like You Used To. Un projet très personnel puisqu'il parle du fait de chérir ses proches.

"C'est un titre qui parle de la perte d'un être cher, il est dédié à mon arrière-grand-mère récemment décédée. C'était une femme forte et une des personnes les plus drôles que j'ai connu; je sens toujours sa grande énergie. Elle fait partie de mes inspirations et je sens qu'elle est toujours là quelque part" confiait Zoe Wees à l'occasion de la sortie de sa chanson qui figure également sur l'EP Golden Wings. On vous laisse découvrir ce clip émouvant dans lequel la jeune femme se retrouve face à elle-même, seule, dans diverses situations.

Pour continuer d'écouter The Weeknd et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios.