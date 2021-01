Zoe Wees en appelle au Girl Power avec Girls Like Us, un nouveau single (VIDEO)

En 2020, la voix douce de Zoe Wees nous a bercés avec le puissant Control. Pour rappel, la jeune artiste qui nous vient d'Allemagne exposait ses angoisses les plus profondes avec ce morceau aussi personnel que cathartique. Et la bonne nouvelle, c'est que Zoe Wees (qui était nommée aux Etoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio) est de retour avec un nouveau single, qui cette fois, en appelle au Girl Power. Avec Girls Like Us, la jeune femme nous offre un morceau qui, indéniablement, encourage les femmes à se soutenir et à s'accepter elles-mêmes. Le tout, sur un fond de pop. Voyez plutôt :

« Pour moi, le sentiment le plus dur est de grandir dans un monde où tu sens qu'on ne t'accepte pas. Nous avons tous nos insécurités, et c'est ça qui nous rend beaux. Nous avançons dans un monde avec les yeux bandés et à la fin de la journée, nous allons tous nous coucher, sans maquillage et avec les vêtements les plus moches, et nous nous réveillons avec les cheveux en bataille. Ce n'est pas toujours bon de penser à quoi tu ressembles pour le reste du monde. C'est bien plus important de penser à comment tu te sens à l'intérieur. Ce n'est pas facile de se dire beau ou belle, mais être confiant vous aide à vous accepter et à vous aimer », explique t-elle. Bien que très jeune, Zoe Wees a la capacité de traiter de sujets difficile avec un talent incomparable. Inutile de dire qu'on a hâte d'entendre la suite !