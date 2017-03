ZHU ft. Evergreen : Hometown Girl, le clip officiel dévoilé (EXCLU)

Vous les avez découverts en 2014 avec leur premier album Towards produit par Charlie Andrew (alt-J, Bloc Party) en tant que We Were Evergreen. En assurant également les premières partie de Metronomy et Anna Calvi, le trio avait réussi à acquérir une petite notoriété et a fait son retour en 2016 sous un nouveau nom, Evergreen. Michael, Fabienne et William ont décide de chanter en français dorénavant comme on peut le voir sur leur premier single Hometown Girl dévoilé il y a plusieurs mois déjà. Ce morceau en collaboration avec le producteur américain ZHU passe bien évidemment depuis un petit moment à l’antenne de Virgin Radio et nous vous invitons à découvrir son clip officiel, en exclusivité sur VirginRadio.fr !

Armés de leur guitare électrique, batterie et autres sythés, le trio Evergreen s’affiche ici dans une vidéo tout en esthétisme signée Bad. Le titre entièrement anglais à la base s’est offert une version francophone grâce à Evergreen, les sonorités électro pop addictives se marient à merveille au nouveau texte franco-anglais. Parfait pour une après-midi au soleil, et à écouter sans modération ! Après avoir joué en première partie de The Temper Trap le mois dernier au Trabendo, Evergreen nous réserve encore de belles surprises cette année… Stay tuned !