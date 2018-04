Zedd : Le clip The Middle dévoilé

Le DJ Zedd sortait en février un nouveau single explosif, The Middle, avec Grey et Marren Morris ! Hier, on vous présentait sa baraque, pas très chère, d’une valeur de 16 millions d’euros ! Alors honnêtement, on s’est demandé, c’est qui lui ? Mais Zedd, c’est le DJ originaire d’Allemagne qui cartonne partout dans le monde. Il a travaillé avec Selena Gomez, Liam Payne, Hayley Williams, on comprend mieux ses revenus. La Lyrics vidéo de The Middle a dépassé les 64 millions de vues, un carton on vous le dit ! Et le clip a été dévoilé hier !

On retrouve dans le clip la chanteuse Marren Morris et le duo Grey, tous associés au talent de DJ Zedd dans un clip très bien produit, très beau mais qui peut un peu donner le tournis. DJ Zedd sera en tournée tout l’été, malheureusement pour vous, il vous faudra vous rendre aux Etats-Unis pour le voir ! Foncez sur son Facebook Officiel et retrouvez toute son actualité ! On attend le 3ème album de la personne avec impatience !