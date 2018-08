Zedd : Happy Now, le clip revanchard enfin dévoilé ! 

Il y a près d'un mois Zedd dévoilait son tout nouveau titre Happy Now en featuring avec Elley Duhé. Aujourd'hui, le DJ allemand balance le clip et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il laisse à réfléchir. En dépit du nom du morceau, on ne peut pas vraiment dire que le clip soit aussi happy. Eh non, c'est bien tout l'inverse. Ce dernier mets en avant une relation dysfonctionnelle et pointe du doigt l'infidélité. Résultat des courses, une situation inconfortable pour les protagonistes et une fin tragique en fin de liste. Dans un communiqué de presse Zedd explique qu'il s'agit d'une chanson à la fois heureuse et triste. Et que musicalement, le morceau penche plus vers un côté ensoleillé... Oui, eh bien, on a du mal à le croire lorsqu'on regarde le clip ! Mais on admets que les sonorités sont plutôt estivales.

A savoir que le morceau s'est classé numéro 8 des charts Billboard dans la catégorie Dance et qu'il aurait été écouté par pas moins de 4.3 millions d'auditeurs sur les ondes.