Zedd ft. Katy Perry, la collaboration arrive !

Zedd ft. Katy Perry ? On dit oui ! On attendait cette collaboration depuis un moment et la bonne nouvelle, c'est que le featuring serait prêt à arriver dans les charts. Les deux artistes auraient enregistré un morceau intitulé 365 (du moins si l'on en croit l'enregistrement à Universal Music Publishing Group et les annonces sur Twitter). La rumeur veut que le morceau soit dévoilé le 7 février prochain mais pour l'heure, rien n'a été confirmé. Mais comme le soulignent nos confrères de chez Idolator, cela reste plausible. Pourquoi ? Tout simplement parce que Zedd se produira à Coachella en avril prochain.

"On sait que Zedd aime jouer avec des guest", peut-on lire. "Et qui mieux que la reine de Bon Appétit ?" - et c'est vrai, qui de mieux que Katy Perry pour mettre le feu à Coachella ? Les rumeurs de collaboration entre les deux artistes circulent depuis quelques mois déjà (plus précisément depuis les révélations du DJ lors d'une interview) : "Ca ne sort pas toujours mais, nous avons travaillé ensemble"; avait-il confié. Patience, l'attente ne devrait plus être très longue !