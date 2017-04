Il y a quelques semaines Zedd et Alessia Cara dévoilaient Stay, une chanson qui marque une première collaboration entre le DJ russe allemand et la chanteuse canadienne. Pour une première fois les deux artistes ont frappé fort avec un titre parfaitement calibré pour nous faire danser jusqu'à l'arrivée de l'été. Bonne nouvelle pour ceux qui sont fans du tube, le clip officiel vient d'être dévoilé. Zedd et Alessia Cara sont tous deux de la partie, jouant le couple d'amoureux dont parle la chanson. Une histoire racontée avec une temporalité fragmentée et qui donne lieu à un joli clip très émouvant à découvrir ci-dessous.

Stay est pour le moment classé 14ème du Billboard américain, l'un des meilleurs scores de Zedd même s'il reste encore loin de sa 4ème position de 2014 avec le titre Break Free enregistré en compagnie d'Ariana Grande. Quant à Alessia Cara, depuis la sortie de son premier album studio, Know-It-All, la chanteuse semble de plus en plus sollicité. En début d'année elle remportait le prix de l'album pop de l'année au Juno Awards ( Canada) et on ne serait pas étonné qu'en mai prochain elle remporte le prix de la meilleure nouvelle artiste lors des Billboard Music Awards. Quant à Stay on en a déjà fait notre chanson pour préparer l'été !