Zayn : une collaboration avec Nicki Minaj ? 

C'est sans doute l'une des nouvelles du jour... Zayn Malik collaborerait avec la rappeuse Nicki Minaj et le son pourrait même débarquer d'ici peu... Dans un teaser, Zayn annonce THURSDAY. Mais on ne sait pas s'il s'agit du jour de sortie ou s'il s'agit de l'intitulé du morceau. L'ex membre des One Direction distille peu à peu son nouvel album et attire l'attention. Avec son titre Fingers, sorti en octobre, il fait patienter ses fans. Après le succès de Mind Of Mind, on a hâte d'entendre ce qu'il a nous proposer ! En attendant, on vous propose le teaser de son featuring avec Nicki Minaj.

T H U R S D A Y pic.twitter.com/j3KfOFykIu — inZAYN (@inZAYN) 14 novembre 2018