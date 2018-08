Zayn : Too Much Ft. Timbaland, le nouveau single teasé sur Twitter

Timbaland, producteur extrêmement talentueux et demandé aux Etats-Unis n'a plus rien a prouver. Après un nombre incalculable de succès avec Justin Timberlake, il a d'ailleurs décidé de mettre son talent au service d'un autre artiste prometteur, Zayn Malik. De son côté, Zayn continue son ascension : Mind of Mine a été un triomphe, lui montrant qu'il avait pris la bonne décision en quittant les One Direction. Aujourd'hui, il poursuit sa carrière solo, cumulant toujours les hits. Il y a eu Let Me et plus récemment, Sour Diesel - très funky. Mais ce n'est pas tout ! Zayn vient de dévoiler Too Much ft. Timbaland.

Too Much ft @timbaland

Aug 2 ???????????? pic.twitter.com/KxL0ozhbOF

— zayn (@zaynmalik) 31 juillet 2018

Plus les singles se dévoilent, plus on observe un léger changement. Le groove de Malik est toujours là, tout comme le style qu'il a su imposer depuis la sortie de son premier disque. Mais cette fois, avec ce court extrait de Too Much (mais aussi avec Sour Diesel), on sent qu'il se dirige vers un son plus teinté de funk. Avec un deuxième album en préparation, le chanteur britannique n'a pas droit à l'erreur : il doit prouver qu'il peut faire encore mieux que Mind of Mine ! Y parviendra t-il ? Début de réponse le 2 août avec la sortie de Too Much !