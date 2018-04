Zayn, Orelsan, Ofenbach...Les clips de la semaine !

Semaine chargée côté clips ! Tous les dimanches, VirginRadio.fr revient avec vous sur toutes les vidéos musicales sorties. Au programme cette fois, Let Me qui marque le grand retour de Zayn dans les charts, le clip sombre de Call Out My Name par The Weeknd, le clip très 80's de Ofenbach pour Party ou encore OrelSan et Stromae qui nous ont offert un clip brillant pour La Pluie.

De son côté, Julian Perretta tease son retour avec On The Line (notez que son prochain album arrive). Aussi, Thérapie TAXI a dévoilé le clip très sensuel de PVP.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux clips !