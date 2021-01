Zayn nous emmène dans les coulisses de Vibez, son dernier clip (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Zayn faisait son grand retour dans les bacs avec Nobody is Listening, son troisième album studio en solo après Mind of Mine, en 2016 et Icarus Falls, en 2018. Porté par le tube Vibez, dont le clip avait été dévoilé dans la foulée, ce nouvel opus se montre beaucoup plus intime et mature que ses précédents. Désormais père d'une petite fille avec sa compagne, le mannequin Gigi Hadid, l'ancien membre des One Direction nous offre une introspection dans ce nouvel univers, bien loin de ses débuts dans la musique. Un pari risqué pour celui dont le dernier album n'était pas parvenu à trouver son public à l'international. Dans une optique de partage et afin de transporter ses fans jusque dans les moindres détails de la conception de ce nouveau projet, Zayn vient tout juste de publier une vidéo des coulisses de son dernier clip. On l'y voit entouré de caméras et de ses équipes de production, sur le tournage de Vibez. Déjà visionnée plus de 600 000 fois, la vidéo nous révèle les secrets de conception utilisés pour les effets de ce nouveau clip. Un bon moyen d'en savoir davantage sur la manière de travailler de l'artiste révélé en 2010 avec l'explosion du groupe britannique One Direction.