Zayn Malik : Un nouveau single pour bientôt ?

Depuis la sortie de son premier album, Zayn Malik n'a pas chômé. D'accord, on attend encore qu'il se décide à monter sur scène (un jour, il surmontera ses angoisses). Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semble prêt à revenir dans les charts - c'est déjà ça. Après ses duos avec Taylor Swift (I Don't Wanna Live Forever) et Sia (Dusk Till Dawn), Zayn s'était fait discret. Sauf que récemment, Oh No They Didn't a reporté que le morceau Hurt (apparemment écrit Zayn Malik) aurait été enregistré au BMI (organisation américaine de collecte des droits d'auteur pour les écrivains, compositeurs et producteurs de chansons). Et pour les fans, ça ne fait aucun doute : le titre pourrait sortir d'un moment à l'autre.

A en croire le registre, quelques grands noms de l'industrie auraient travaillé sur le morceau : Zayn à l'écriture donc mais aussi Chloe Angelides (qui a travaillé sur Fetish de Selena Gomez, par exemple) ainsi que l'équipe à laquelle nous devons Havana (Camila Cabello) et Wolves (Selena Gomez). Le prochain album de Malik, tout le monde l'attend avec impatience. Après un premier opus applaudi par la critique, l'ex One Direction fera clairement ses preuves. Un album réussi, c'est une chose Mais réaliser deux exploits, c'en est une autre.