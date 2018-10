Zayn Malik met à l'honneur la sensualité avec Fingers, son nouveau single

Tous les fans de l'ex membre des One Direction attendent l’arrivée du second album... Mais ils vont devoir s'armer de patience puisque aucun détail ne filtre quant à la date de sortie. Le doute persiste et on se demande bien combien de temps encore il va falloir attendre. En attendant, Zayn continue de dévoiler son univers avec un nouveau morceau, tout beau, tout frais et surtout très sensuel intitulé Fingers.

Au début de l'été, on apprenait que Zayn Malik préparait son second album Mind Of Mine et depuis, le chanteur de vingt cinq ans cultive le mystère. Bien entendu, pour défendre l'opus, attendu de pied ferme par les fans, il n'a pas manquer que dévoiler quelques titres. On se souvient notamment de Entertainer, Let Me, Sour Diesel et Too Much en featuring avec Timbaland. Aujourd'hui c'est donc au tour Fingers d'être soumis à l'oreille des fans et des autres. Le titre se veut sensuel et romantique, de quoi séduire la gente féminine -et masculine, très certainement. Ce titre serait-il une véritable ode à l'amour ? On vous laisse forger votre propre opinion en écoutant le morceau, ci-dessous.