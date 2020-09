Zayn Malik est papa, Madonna va réaliser son biopic et le disque d'or d'Angèle aux enchères... Les news musique de la semaine !

Zayn Malik et Gigi Hadid ont annoncé cette nuit sur Twitter et Instagram la naissance de leur fille. « Notre petite fille est là, en bonne santé et belle », écrit Zayn Malik. « Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L'amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse l’entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fier qu’elle soit mienne et reconnaissant pour la vie que nous allons vivre ensemble. ».

Quelques secondes plus tard, c'est Gigi Hadid qui s'est exprimée : « notre fille nous a rejoint sur Terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde. On en est fous amoureux ». Le prénom de la petite fille n'est pas encore connu mais elle se porte bien - et c'est le plus important !

Our baby girl is here, healthy & beautiful????????❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw — zayn (@zaynmalik) September 24, 2020

Après avoir dévoilé un EP intitulé Quarantine Phone Sessions il y a quelques mois ainsi que le clip, Les oiseaux, tourné depuis chez elle, la jeune chanteuse sera désormais en écoute sur la playlist Virgin Radio avec son titre Vide. Dévoilé il y a plusieurs mois dans la réédition de son album, intitulé Les failles cachées, le morceau fait partie des projets chers au cœur de la chanteuse : "En mars dernier, quand on a enregistré "Les failles", je suis sortie du studio avec 16 chansons. Au moment de choisir celles qui seraient sur l’album, après des jours à tout tordre dans tous les sens, j’ai finalement choisi les 11 titres qui composent "Les failles" (...) mais je savais que je voulais donner une place aux 5 autres chansons aussi, et que je voulais qu’elles voient le jour dans la foulée de l’album. Ce sont les Failles cachées. peut-être les plus intimes, les plus violentes de toutes".

Totalement inscrit dans l'univers musical de Pomme, Vide aborde les thèmes de l'anxiété et du corps. Un titre fort à écouter sur les ondes de Virgin Radio dès à présent. Quant aux projets futurs de la jeune chanteuse, cette dernière sera en concert à l'Olympia le 30 novembre prochain. Un rendez-vous immanquable et, malheureusement pour nous, déjà complet !

C'est l'une des informations musicales les plus marquantes de ces derniers jours ! Après des mois de confinement qui auront notamment permis à ses nombreux fans d'en connaître un peu plus sur sa vie de famille et son quotidien, Madonna vient de confirmer officiellement l'arrivée d'un biopic sur l'évolution de sa carrière. Un projet qui devrait prendre plusieurs mois à se mettre en place même si l'interprète de Like a Virgin a visiblement décidé de s'y mettre à fond aux côtés de Diablo Cody, scénariste oscarisée pour le film Juno. En effet, celle que l'on surnomme depuis plusieurs décennies la reine de la Pop sera en charge de la co-écriture et de la réalisation de ce long-métrage confirmé par les studios Universal.

Concernant les détails de cette nouvelle, il a simplement fallu nous rendre sur le site officiel de la star où en apprend un peu plus sur ce projet. "Madonna co-écrit le scénario original avec Diablo Cody, lauréat d'un Academy Award, et le projet sera produit par Amy Pascal, nominée à trois reprises aux Academy Award" peut-on lire dans le communiqué officiel. Des grands noms du cinéma qui devraient aider la chanteuse dans ce projet qui s'annonce déjà comme un événement. En effet, il suffit de lire les propos des studios américains pour comprendre que ces derniers misent énormément sur cette aventure. La preuve : "Universal Pictures a annoncé aujourd'hui que le studio développe un TOUT NOUVEAU projet sans titre basé sur l'une des icônes les plus influentes du monde, Madonna, qui, au cours d'une carrière indélébile de cinq décennies, a eu un impact révolutionnaire en tant que musicienne, actrice, réalisatrice, auteur et entrepreneur qui informe chaque aspect de la culture mondiale, transformant notre compréhension de l'art, de la sexualité, du féminisme et du rôle des femmes dans le divertissement." Pour le moment, aucune date de sortie ou même de tournage n'ont été confirmées. Mais Madonna a profité d'un live Instagram pour se confier les sujets qui seront abordés dans ce film biographique.

Si l'on en croit les dires de la star durant son heure de live sur le réseau social, ce biopic dont on ignore encore le titre, se concentrera ses premières années de sa carrière, de son arrivée à New-York en 1978 "avec 35 dollars en poche", comme elle l'a toujours affirmé, à son explosion avec le titre Like A Virgin, six ans plus tard. Le long-métrage, qui devait initialement être une série, devrait également mettre en avant les combats féministes de la star ainsi que bon nombre de ses amis de l'époque tels que Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et bien d'autres. "J'espère que cela pourra représenter à quel point c'était une époque fabuleuse pour moi. Et c'était important de rappeler qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque" termine la star qui n'a absolument pas précisé qui interprétera son rôle. Alors que certains planchent sur Julia Garner, actrice remarquée dans la série Netflix Ozark et récemment suivie par la chanteuse sur Instagram, rien a été confirmé pour le moment. Il faudra patienter encore un peu avant de le découvrir...

À tout juste 24 ans, Angèle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière. Tout oublier, Balance ton quoi, Oui ou Non ou encore Ta reine, la chanteuse a su s'imposer face au grand public comme l'une des révélations pop de ces dernières années. Alors qu'elle devrait terminer sa tournée d'ici quelques mois mais également faire ses débuts au cinéma, c'est pour une toute autre cause qu'elle a récemment fait parler d'elle. En effet, le 19 septembre dernier, le Télévie (l'équivalent du Téléthon en Belgique francophone et au grand-Duché du Luxembourg) était organisé au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS). Un événement pour lequel de nombreux artistes offrent, chaque année, des objets qui seront ensuite vendus aux enchères dans le but de récolter un maximum d'argent.

Pour Angèle, c'est donc le disque d'or reçu pour son opus Brol qu'elle a tenu à proposer à la vente. Un véritable objet de collection puisqu'il marque les débuts fracassants de la jeune femme dans le milieu de la chanson ainsi que les ventes records de son album. Des informations qui n'ont pas échappé à François, un riche donateur qui a tenu à offrir 400 000 euros pour s'offrir le fameux disque d'or. Une somme totalement dingue à laquelle s'ajoute également une offre à 400 000 euros pour le disque d'or de Johnny Hallyday et 65 900 euros pour celui de Matt Pokora. Alors qu'il avait déjà fait don d'une somme importante l'année dernière lors du même événement, ce généreux donateur a réitéré ce beau geste en offrant près d'un millions d'euros au Fonds de la recherche scientifique.