Zayn Malik bientôt de retour ? Son prochain album est terminé !

Son retour dans les charts, on le sentait venir sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Depuis quelques semaines, Zayn poste tous les jours son compte Instagram - de quoi tirailler un peu ses fans. Quand il ne partageait pas des poèmes, le chanteur postait de courtes vidéos de free style. Au début, on pensait simplement qu'il alimentait ses réseaux sociaux. Mais à force, on a fini par comprendre : lentement mais sûrement, Zayn assure sa promo. Parce que oui, son prochain album est terminé.

Et cette confirmation, c'est justement sur Instagram qu'on l'a eue. Sous l'un de ses posts, le chanteur a écrit "Quand la vie te jette des citrons, attrape-les pour ne pas les recevoir en pleine tête" (en échos au dicton positif "quand la vie te donne des citrons, fait de la citronade") . Ce à quoi une fan a répondu : "Quand la vie te jette des citrons, FAIS UN ALBUM !!". Loin de se démonter, Zayn a clarifié les choses : "L'album est terminé, on se calme. Je travaille sur mes vidéos". Evidemment, aucune date n'a encore circulé. Mais come on Zayn, il serait temps de revenir (et d'essayer de remonter sur scène).

Pour patienter, on vous invite à découvrir Don't Matter, le remix dévoilé par Zayn il y a quelques jours.