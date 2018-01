Zayn fête ses 25 ans, 10 choses à savoir sur le chanteur

Décidément, on ne les voit pas grandir ! Zayn fait partie de ces jeunes artistes qu’on a vus grandir et évoluer littéralement sous nos yeux. Découvert dans l'émission X Factor en 2010 alors qu’il n’avait que 17 ans, le jeune homme a connu par la suite un fulgurant succès avec le groupe One Direction. Mais en 2015 coup dur pour les fans, Zayn annonce qu’il lâche son boysband surpuissant pour se lancer en solo. Depuis, le chanteur britannique a complétement changé de registre pour embrasser une toute nouvelle carrière. Le petit Zayn et devenu grand et multiplie les collaborations prestigieuses, tant de la musique (Taylor Swift, Sia) que dans la mode (Versace, Giuseppe). En 2018, il devrait publier son deuxième album avec, on l’espère, une tournée à la clé. En attendant, la rédac’ de Virgin Radio souhaite à Zayn un très joyeux anniversaire et vous dévoile dix infos à connaitre sur lui !

1/ Il a décroché plusieurs records avec son premier album

Zayn n’a pas loupé ses débuts en solo. Numéro 1 des ventes aux Etats-Unis et en Angleterre dès sa sortie en mars 2016, son premier album Mind of Mine lui a permis de décrocher plusieurs records historiques. Il est en effet devenu le premier chanteur britannique à se hisser en tête des ventes US avec un premier album dès la semaine de sa sortie !

2/ Il a publié son autobiographie en 2016

Il n’y a décidément pas d’âge pour sortir une autobiographie ! En novembre 2016, alors âgé de 23 ans, Zayn a publié son premier livre, dans lequel il se confie à coups d’anecdotes personnelles, de notes, de dessins et de photos inédites. L’occasion pour lui de revenir, bien sûr, sur ses années au sein de One Direction, mais aussi de se livrer sur sa vie, ses envies et ses influences.

3/ Il aurait aimé être prof d’anglais

Avant de se présenter au casting de X Factor, Zayn a étudié à la Tong High School de Bradford en Angleterre. Excellent élève et passionné par la littérature anglaise, il aspirait à devenir prof d’anglais ou auteur de chansons. Mais la question ne s’est pas vraiment posée par la suite puisqu’à 17 ans, le jeune homme rejoint One Direction et se voit proposer un contrat de 2 millions de livres avec Syco. La suite, on la connait.

4/ Zayn n’est pas son vrai prénom

Oui bon rassurez-vous, on ne tient pas là la révélation du siècle. Son vrai prénom de naissance s’écrit en fait Zain. Après X Factor, il a décidé qu’il était plus efficace et plus joli de l’écrire avec un Y. Pour la petite histoire, Zain signifie « beau » tandis que Malik signifie « roi ». Soyons honnête, on n’aurait pas pu imaginer un nom plus approprié. En lançant sa carrière solo, le chanteur a choisi de laisser tomber son nom de famille pour ne garder que Zayn. Et tout le monde sait immédiatement de qui il s’agit. Comme quoi !

5/ Il n’avait pas de passeport avant de rejoindre One Direction

One Direction a changé la vie des cinq garçons de bien des manières. Pour Zayn, l’aventure était particulièrement folle puisqu’avant de rejoindre le groupe, il n’avait même pas de passeport et n’avait jamais voyagé. Lors de son tout premier vol, les membres de One Direction avaient d’ailleurs tenté de lui faire croire que l’avion ferait un looping au décollage. Difficile à imaginer aujourd’hui, quand on sait que le chanteur s’est produit à travers le monde entier !

6/ Il est passionné par les arts visuels

Zayn est un créatif, mais pas seulement en ce qui concerne la musique. Passionné par le dessin, le chanteur possède plus de 50 tatouages et a dessiné lui-même plusieurs d’entre eux. Pendant les tournées de One Direction, il avait pris l’habitude d’installer de grandes feuilles de papier sur les murs des backstages pour se détendre en dessinant avant de monter sur scène.

7/ Ses influences musicales sont très variées

A l’écoute de son album, on constate que le chanteur est particulièrement inspiré par le RnB des années 90. Oui mais pas seulement. Sans surprise, Usher est une grande source d’inspiration pour Zayn. Mais l’artiste est également un grand fan de Johnny Cash, Shania Twain, Tupac, Bob Marley ou encore des Beatles.

8/ Il souffre de stress extrême et d'anxiété

Ce n’est un secret pour personne, Zayn est très introverti et l’énorme succès de One Direction n’a pas été facile à gérer pour lui. Après avoir quitté le groupe, le chanteur s’est confié à plusieurs reprises sur ses problèmes d’alimentation et d’anxiété. En 2016, il a d’ailleurs été contraint d’annuler les concerts prévus à la sortie de son premier album en raison de crises de panique. S’il pouvait compter sur le soutien de ses complices lors des tournées de One Direction, il se sent pour le moment incapable de monter seul sur scène.

9/ Il s’intéresse de près à la mode

En quelques années et de nombreux tapis rouges, Zayn est devenu une véritable icône mode. Depuis octobre 2016, le chanteur collabore avec la maison Versace et est l’égérie de la collection capsule Zayn X Versace, dont il est aussi le directeur artistique. Outre ses très nombreuses apparitions aux défilés de la Fashion Week, il a également fait sensation au MET Gala 2016 en foulant le tapis rouge en compagnie de sa girlfriend, la mannequin Gigi Hadid. En 2017, le magazine GQ l’a nommé "Homme le mieux habillé de l’année", rien que ça !

10/ Il sortira un deuxième album en 2018

Après avoir atteint le haut des charts avec « Dusk Till Dawn », un single en featuring avec Sia, Zayn publiera très bientôt un nouvel album. Dans une interview accordé à The Fader il y a quelques mois, il a expliqué que le successeur de Mind of Mind était presque terminé : « L’album est presque fini, mais il y a toujours de nouvelles idées. Chaque jour je trouve une autre chanson que je remplace par une autre. C'est pour ça que l'album n'a toujours pas de date de sortie officielle. Même si l'album est quasiment prêt et que j'ai ce qu'il faut, je change quelques petites choses là et là. » Encore un peu de patience donc, ça ne devrait plus tarder !