Zayn : Let Me, le clip qui complète Dusk Till Down dévoilé

Son retour, on l'a vu venir à la seconde où Zayn Malik a supprimé l'intégralité de son compte Instragram. Taylor Swift l'avait fait avant lui pour annoncer son retour et pour marquer l'ère de Reputation alors évidemment, tout le monde a compris que quelque chose se tramait. Peu de temps après, Zayn postait un teaser pour Let Me - le morceau qui, inévitablement, serait son nouveau single. Hier, l'ancien One Direction (qui clairement, s'est détaché de son boysband) a lâché ce nouveau single extrêmemement attendu par les fans. Et la bonne nouvelle, c'est que le clip qui l'ilustre complète celui de Dusk Till Down qui, on le rappelle, était tourné comme un court-métrage.

Pour ceux qui auraient la mémoire courte, Dusk Till Down nous montrait un Zayn ganster qui n'avait pas froid aux yeux. Cette fois, on le retrouve dans un hôtel mais la recette reste la même : mafieux, jolies filles, luxe et argent. Let Me ouvre un nouveau chapitre pour le Britannique qui, normalement, devrait offrir un succésseur à Mind of Mine.