Zayn est de retour avec Icarus Falls, son deuxième album

Ces derniers mois, Zayn n'a pas chômé. Après le succès incontestable de son premier album solo, l'ex-One Direction a préféré se tenir éloigné des projecteurs, dévoilant ça et là quelques morceaux. Ainsi, on se souvient de Sour Diesel, Entertainer ou encore Rainberry. Mais cette fois, c'est la bonne : Zayn est de retour avec un nouvel album (intitulé Icarus Falls), dont la sortie est prévue pour le 14 décembre prochain. Et pour les plus impatients, un nouveau single (There You Are) est d'ores et déjà disponible.

Il y a quelques jours, Zayn nous proposait Good Years. Alors on vous voit venir ; oui, de nombreux extraits ont déjà été publiés mais on vous rassure, il vous restera encore de quoi faire le 14 décembre : tenez-vous bien, l'album compte pas moins de 27 titres ! Attendez-vous à quelques featuring prestigieux (comme Nicki Minaj sur No Candle No Light ou encore Timbaland avec Too Much). Bref, Zayn a soigné son retour et il nous tarde de découvrir l'opus dans son intégralité !