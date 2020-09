Zayn est de retour avec Better

Depuis quelques jours, Zayn est papa d'une petite fille (fruit de sa relation avec Gigi Hadid). Mais, ce n'est pas l'unique bonne nouvelle autour du chanteur britannique : Zayn dévoile aujourd'hui un nouveau single : Better succède ainsi à des morceaux tels que Dusk Till Dawn ou encore Like I Would (issu de son premier album).

Fidèle au genre musical qu'il affectionne particulièrement (le R'n'B), Zayn signe ici un retour efficace sur le devant de la scène. Celui qui a été le premier a s'émanciper des One Direction se prépare ainsi à dévoiler (on l'espère) un troisième album.