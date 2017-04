Zayn dévoile le clip sulfureux de Still Got Time feat PartyNextDoor

Il y a un mois Zayn nous surprenait avec Still Got Time. Une chanson en collaboration avec PartyNextDoor où l'artiste empruntait un chemin beaucoup plus lumineux que tout ce à quoi il nous avait habitué jusqu'ici. Cette nouvelle chanson n'était pas sans rappeler les chansons du dernier album de Justin Bieber, Purpose, mais aussi le récent Fake Love de Drake. Pas étonnant quand on apprend que le producteur de cette dernière, Frank Dukes, est aussi derrière les manettes de Still Got Time. Les vibes tropical n'ont jamais été autant à la mode alors l'ex One Direction aurait tort de s'en priver ! On vous laisse découvrir dans le player ci-dessous le clip de cette chanson qui pourrait bien être le premier single extrait du futur album de Zayn.

Le clip de Still Got Time se révèle très sexy avec un grain d'image cracra. Au programme : une soirée où l'alcool coule à flot, Zayn apparaissant plus d'une fois à l'image avec un joint à la bouche, des selfies, des douches torrides, des barres de pole dance, des boobs soit un clip gentiment sulfureux. De quoi donner vie aux paroles de la chanson où l'artiste rappelle qu'il est toujours temps de trouver l'amour , pour faire la fête à la place ? Quant au successeur de Mind Of Mine, rien n'indique que pour le moment que Zayn ne soit en train de plancher dessus pour le moment. Patience, patience !