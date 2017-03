Zayn dévoile la surprenante Still Got Time feat PartyNextDoor

Après avoir discrètement teasé son retour sur le devant de la scène avec un nouveau single, Zayn a enfin dévoilé Still Got Time. Une chanson en featuring avec PartyNextDoor et qui ne devrait pas manquer de surprendre les fans. Alors que l'ex One Direction nous avait habitué à des morceaux plutôt sombres et très ALT R&B comme ceux présents sur son premier album solo, Mind of Mine, Still Got Time est un titre très lumineux. La présence du canadien, protégé de Drake, a visiblement inspiré à Zayn une envie de vibes tropical ! On vous laisse vous faire un avis sur ce changement de registre en écoutant la chanson ci-dessous.

Still Got Time a été produit par Frank Dukes, orfèvre des récents Green Light ( Lorde), Needed Me ( Rihanna), Real Friends ( Kanye West) mais le producteur a surtout travaillé avec Drake, y compris sur le tubesque Fake Love. Pas étonnant donc que cette nouvelle chanson de Zayn évoque les dernières chansons de Drizzy. Zayn n'a pas encore confirmé si Still Got Time était extrait d'un album à paraître en 2017 mais on le souhaite ! L'artiste n'avait pas sorti de nouvelle chanson depuis son duo avec Taylor Swift pour I Don't Wanna Live Forever ( sur la Bande Originale de 50 Shades Darker).