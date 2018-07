Zayn : Sour Diesel, le clip teasé !

Émancipé depuis 2015 des One Direction (et les autres ont suivi le mouvement, du coup), l'interprète de Pillowtalk continue son petit bout de chemin. Après son premier album Mind Of Mine (2016) fort réussi, le chanteur est sur le retour avec l'annonce d'un second album et surtout son nouveau titre Sour Diesel.

Défendu par les titres Let Me et Entertainer, le deuxième opus de Zayn s'annonce plutôt alléchant. Et on ne doute pas une seule seconde du succès à venir si ce dernier suit les traces de Mind Of Mine largement salué par la presse et les fans. Sour Diesel est donc le dernier titre en date à offrir un aperçu de ce que sera l'album. L'audio à peine dévoilé, c'est au tour du clip d'être teasé. Trente secondes d'images qui annoncent la couleur ! On y découvre un individu masqué d'acier et plus que badass, convoitant une étrange pierre sous verre. Percutant à souhait ! Et on apprécie fortement le côté ninja de l'extrait. On pourrait même espérer un justicier plus qu'un voleur... Extrait à découvrir dès maintenant, ici. Pour le reste, je vous laisse écouter tranquillement la version audio, ci-dessous.