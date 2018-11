Zara Larsson se dévoile en douceur pour le live de Ruin My Live, à BBC Radio1...

La chanteuse suédoise était de passage dans les locaux de la BBC Radio1 et a offert un live d'exception sur le plateau du Live Lounge. Pour marquer son retour après le succès incontestable de son album So Good, porté par les titres Lush Life et Aint My Fault, Zara Larsson a choisi de jouer les romantiques et les femmes sexy pour son nouveau single, Ruin My Life. Lascive et pimentée dans le clip, elle s'affiche sobre et posée pour le live. Tout en couleur, elle montre une nouvelle fois la splendeur de sa voix... On vous laisse découvrir le live, ci-dessous.