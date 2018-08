On a du mal à croire que le Sziget Festival est déjà terminé ! Après vous avoir raconté ce qu'il s'est passé lors de la deuxième journée avec Shawn Mendes, MØ, Kygo et Milky Chance, il est temps qu'on vous dise comment s'est terminé notre séjour à Budapest. C'est Blossoms, le groupe tout droit débarqué de Manchanster, qui a donné le coup d'envoi de cette dernière journée. Seulement quelques chansons après leur arrivée, un violent orage a éclaté pendent leur set. C'est tout gêné que le groupe s'est excusé d'avoir apporté le temps britannique sur l'île de la liberté qui avait pourtant commencé sa journée avec 30°C. Si la pluie a fait fuir quelques festivaliers du côté de la scène couverte A38 où Nothing But Thieves y jouaient, certains l'ont bravé pour terminer le concert des Mannuciens et accueillir les américains de The War On Drugs.

Blossoms avant que l'orage n'éclate.

Alex Turner, leader des Arctic Monkeys.

Il est déjà 21h30 et donc temps de retrouver Arctic Monkeys qui viennent de dévoiler leurs cinq chansons favorites sur la main stage. Dès l'arrivée d'Alex Turner et de ses acolytes sur scène, la pluie s'est arrêtée. Miracle ou simple hasard ? Cela ne nous a en tout cas pas déplu. C'est au meilleur de sa forme que le britannique et les autres monkeys ont clôturé l'un des plus grands festival d'Europe. Dans un décor très inspiré par leur dernier album, la formation de Sheffield démarre avec "Four Out Five" et "Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair". Le public est hystérique de retrouver ce groupe phénomène. Si ce début de concert est plutôt posé, qu'à cela ne tienne puisque "Brainstorm" fera trembler la main stage quelques minutes après. La foule est en délire et on comprend très rapidement qu'il faut profiter au maximum de chaque instant au Sziget. Les sept musiciens réussissent à trouver un équilibre cohérent entre leurs morceaux les plus connus et les nouveaux du dernier album Tranquility Base Hotel + Casino. Au même moment, Zara Larsson donne une performance des plus énergique sous la tente de la scène A38. Très souriante, la suédoise interprète tous ses tubes choréagraphiés au millimètre près, notamment "Ain't My Fault" et "Lush Life" . Car oui, en plus de chanter, Zara danse comme une déesse.

Après avoir passé quelques jours au Sziget Festival, on peut incontestablement affirmer qu'il est l'événement le plus diversifié d'Europe. Mêlant concerts des plus grands artistes du moment, musique du monde, théâtre, danse, et autres performances artistiques en tout genre, le Sziget est un festival unique et fédérateur. Une véritable bulle de liberté en plein coeur de Budapest. Si cette troisième journée pluvieuse a été difficile, on est certain que les 565 000 personnes présentes lors de cette 26ème édition seront d'accord avec nous pour dire que l'île de la liberté est l'endroit idéal pour être soi-même et profiter des meilleurs artistes au monde.