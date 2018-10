Zara Larsson, lascive pour le clip de Ruin My Live ! 

Après le succès de son deuxième album So Good, sorti il y a plus d'un an et défendu par les titres Symphony, Lush Life ou encore Aint My Fault, la chanteuse suédoise fait son grand retour avec son single Ruin My Life, ballade romantique dont le clip annonce clairement la couleur.

On ne présente plus Zara Larsson. On a tous déjà chantonné ses morceaux dans la voiture, au karaoké ou même sous la douche. On se souvient notamment de son titre Uncover qui l'a révélée au grand public. Un morceau devenu rapidement un tube et qui lui a conféré une place parmi les plus grandes pop stars. Disque d'or aux Etats Unis avec son album So Good, la chanteuse suédoise compte bien s'imposer de nouveau avec son prochain opus, défendu par le très romantique Ruin My Life. Produit par Jackson Foote (Demi Lovato) et The Monsters & Strangerz (Maroon 5), Zara Larsson se veut sensuelle et nostalgique pour son nouveau single. Le clip, sexy et brumeux, est à visionner d'urgence !