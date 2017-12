Zara Larsson & John Legend chantent "God Only Knows" au concert du Nobel Peace Prize 2017

Tous les ans, depuis 1994, se tient le 11 décembre le concert du Prix Nobel de la Paix. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un concert donné dans le cadre du prestigieux prix Nobel. Traditionnellement le gagnant y donne un discours et divers artistes sont invités à se produire lors d'une cérémonie retransmise partout dans le monde. En 2017 c'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires qui était la récipiendaire du prix Nobel de la Paix. La cérémonie a été présentée par l'acteur anglais David Oyelowo (Le Majordome, Selma) et parmi les chanteurs invités, Zara Larsson et John Legend ont répondu présent.

La suédoise et l'américain ont interprété ensemble le très beau God Only Knows des Beach Boys dans une version pleine d'émotions. La chanteuse aussi interprété les titres Lush Life et Symphony. La talentueuse Sigrid, mise à l'honneur de nos coups de cœur de la rédac, le DJ norvégien Matoma, les danois de Lukas Graham et L'orchestre de la Radio Norvégienne étaient eux aussi invités à performer.