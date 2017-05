Zara Larsson : Don't Let Me Be Yours, le clip de la chanson écrite par Ed Sheeran dévoilé

Sorti en mars dernier, So Good, premier album international de Zara Larsson cachait quelques jolies pépites. Si la jeune femme excelle dans les bangerz, elle sait aussi être efficace sur des chansons à la touche très émotionnelle. D'où le coup de cœur instantané pour Don't Let Me Be Yours, une chanson écrite avec un certain... Ed Sheeran ! A ce sujet, l'artiste nous avait expliqué lors de notre interview que l'anglais était de passage un peu par hasard dans les studios lorsque Zara travaillait avec Johnny McDaid. Un hasard qui a bien fait les choses et fait naître une superbe chanson dont le clip a enfin été dévoilé.

Après les vidéos glamour des titres So Good et Ain't My Fault, Zara Larsson propose un clip très différents. Le clip de Don't Let Me Be Yours ne semble pas vraiment être en parfaite adéquation avec les paroles de la chanson où l'artiste explore les difficultés d'une relation sentimentale. En revanche, on retrouve l'esprit combattant et girl power prôné par la chanteuse depuis le début de sa carrière. Zara Larsson sera en concert à Paris le 6 juin ,et il est encore temps de réserver vos places pour cette date à l'Elysée Montmartre.