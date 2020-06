Zara Larsson dévoilera son nouveau titre dans quelques semaines

Avis à tous les amateurs de Zara Larsson (on sait qu'ils sont nombreux) ! La chanteuse d'origine suédoise vient d'annoncer sur Instagram la sortie de son nouveau titre, Love Me Land, prévu pour le 10 juillet 2020. Connue mondialement depuis l'immense succès de son titre Lush Life, la jeune femme âgée de seulement 22 ans pourrait également sortir un troisième album (après 1 et So Good) dans les mois à venir. Si rien a officiellement été annoncé, plusieurs rumeurs avaient circulé quant au futur projet de l'artiste ces dernières semaines. En attendant, la voix de Zara est a retrouvé dans Golden Hour, le nouvel album de Kygo.

Suivie par plusieurs millions de personnes sur ses réseaux sociaux, la chanteuse s'était fortement engagée dans le mouvement #BlackLivesMatter. Pour rappel, les manifestations actuelles sont survenues après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lorsqu'un policier a enfoncé son genou dans le cou de Floyd, le maintenant ainsi pendant plus de huit minutes. Sa mort, ainsi que d'autres morts de personnes de couleurs à travers le monde, ont donné lieu à un énorme élan de solidarité. Une cause que Zara Larsson a tenu à promouvoir sur ses réseaux sociaux.