Zara Larsson dévoile un duo exceptionnel pour "Only You"

Zara Larsson était l'invitée de l'émission allemande Nichts Versäumt. Un show qui fêtait les quarante ans de scène de la chanteuse et Nena. Pour nos lecteurs de moins de 20 ans (30 ans ?), cette artiste allemande est l'interprète du titre 99 Luftballons, gros tube mondial dans les années 80 (que vous avez peut être appris en cours d'allemand). Pour l'occasion, la suédoise a interprété son titre Only You en duo avec Nena. Une version très sensuelle qui donne un souffle nouveau à cette chanson qui est également le huitième single extrait de l'album So Good. A noter qu'en Allemagne, Autriche et Suisse le single est officiellement sorti en featuring avec Nena en août dernier.

Zara Larsson est actuellement en pleine tournée européenne. Son premier album "international" signé sur EPIC, So Good, est sorti en mars dernier. Il est disque de platine en Suède, d'or aux Etats-Unis et d'argent au Royaume-Uni. Sur Twitter, Zara Larsson continue à se montrer aussi engagée qu'elle l'a toujours été. La jeune femme a partagé et retweeté de nombreux messages après l'attaque de Las Vegas et continue à affirmer son rejet du président américain, Donald Trump. Zara Larsson reste donc une artiste qui fait entendre sa voix dans tous les sens du terme !