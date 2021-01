Zara Larsson : découvrez son nouveau single, Talk About Love (AUDIO)

Y'a t-il un sujet plus inspirant que l'amour ? Voilà une question que, nous journalistes, nous posons souvent à nos invités. Et alors que certains acquiescent, d'autres, en revanche, ne s'y retrouvent pas. Il semblerait que Zara Larsson fassent plutôt partie des premiers que des seconds. Et ce n'est pas le titre de son nouveau single, Talk About Love, qu'elle vient tout juste de dévoiler, qui nous fera dire le contraire. Devenue célèbre dans son pays natal, la Suède, grâce à un concours de chant, la jeune femme s'est ensuite fait connaître dans de nombreux pays grâce à l'immense succès de son titre Lush Life. Désormais, il se dit que la jeune femme âgée de seulement 22 ans pourrait sortir un troisième album (après 1 et So Good) dans les mois à venir. Si rien a officiellement été annoncé, plusieurs rumeurs avaient circulé quant au futur projet de l'artiste ces dernières semaines. Mais en attendant, c'est avec un titre plein d'énergie et en duo avec Yung Thug que Zara Larsson a décidé de nous faire patienter. Et on ne sait pas pour vous, mais nous on a déjà connu pire !