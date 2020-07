Zara Larsson annonce un nouveau titre sur Instagram (VIDEO)

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la chanteuse suédoise ! Quelques mois après la sortie de Like It Is, en collaboration avec Kygo et Tyga, Zara Larsson sera de retour avec le titre Love Me Land ce vendredi 11 juillet. Annoncée sur le compte Instagram de la star, la nouvelle a déjà attiré l'attention de plusieurs centaines de milliers d'internautes qui n'ont pas manqué de cliquer sur le bouton "j'aime". Une vidéo de seulement quelques secondes dans laquelle on voit l'interprète de Lush Life en sous-vêtements allongée par terre avec pour fond sonore un extrait de ce qui pourrait bien devenir le tube de l'été. Très active sur les réseaux sociaux, Zara Larsson a supprimé toutes ses publications en ne laissant apparaître que la dernière. Une manière de se lancer dans une nouvelle ère pour celle dont le dernière album So Good remonte à 2017.