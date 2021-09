Yungblud, Tom Grennan... retour sur le Reading Festival 2021 en vidéo

On ne va pas se mentir, les festivals nous avaient manqué : cette année, quelques festivals ont fait leur grand retour. En Grande-Bretagne par exemple, bien qu'il faille attendre encore un peu avant de pouvoir repasser les portes du prestigieux Glastonbury, le Reading Festival -lui- a repris du service. A l'affiche, des artistes cultes tels que Wombats ou encore Two Door Cinema Club mais aussi des plus prometteurs tels que Tom Grennan (qui cartonne avec Little Bit of Love) ou Yungblud - qui a profité de son passage pour annoncer avoir deux albums prêts.

Un aperçu du Reading Festival :

Yungblud

Tom Grennan

The Wombats

Two Door Cinema Club

Peu à peu, la vie culturelle reprend. Et ça fait du bien !