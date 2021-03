Yungblud organise un concert virtuel avec Avril Lavigne en invitée exceptionnelle (PHOTO)

Surgissant du nord granuleux de l'Angleterre, l'artiste aux multiples talents est un véritable phénomène. Doté d'une énergie sans pareille, il se permet même de créer son propre mélange de rock alternatif avec une détermination farouche à faire une brèche dans la culture pop. "Je crois qu’être bizarre, c’est être vraiment libre !" partage t-il volontiers avec les personnes qui l'interrogent. "Dangereusement sexy et étonnamment audacieux" comme le précise sa biographie sur Spotify, le jeune homme fait émerger de nombreuses émotions auprès du grand public. Mais dans tous les cas, il ne le laisse pas indifférent ! La preuve avec The Yungblud Show, une série de concerts virtuels que l'artiste avait mis en place durant le confinement et qu'il espère bien ranimer dans les jours qui viennent avec un projet ambitieux disponible ici dès 21h30 ce jeudi 11 mars.

Pour l'occasion, et dans le but de célébrer les 1 an de son tout premier live virtuel, Yungblud a fait appel à de grands noms de la musique. Ainsi, c'est avec le plus grand enthousiasme que nous retrouverons Machine Gun Kelly mais aussi Avril Lavigne, Tommy lee (Motley Crue), Dave Navarro (Jane’s Addiction, Red Hot Chili Peppers…). Lil Huddy, Renforshort, KSI ou encore Steve Barman. Autant de bêtes de scène qui devraient permettre au jeune britannique de 23 ans de mettre le feu à la plateforme YouTube. Alors, ne ratez pas ce qui s'annonce déjà comme un moment d'anthologie.