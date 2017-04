Yuksek : Gagnez vos places pour son live à Paris le 12 avril

Son dernier et quatrième album studio Nous Horizon est sorti le 24 février dernier, Yuksek avait envie de musique plus positive et cela se ressent dans cet opus bien plus solaire qu’on s’imagine bien écouter au bord d’une piscine ! Le producteur, digne représentant de la French Touch 2.0, sera en live le 12 avril prochain à La Cigale pour nous présenter ses nouveaux morceaux tels que Sunrise ou Sweet Addiction. Sans oublier bien sûr ses anciens hits qui l’ont fait révéler au grand public. Il se murmure que des guests devraient être de la partie, et s’il y a bien un live à ne pas manquer ce mois-ci, c’est bien celui là ! Vous n’avez pas encore pris vos places pour le live de Yuksek à Paris ? Pas de panique, Virgin Radio vous les fait gagner pour être de la partie. Suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos places pour le live de Yuksek le 12 avril prochain à la Cigale, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant bien renseigné vos coordonnées au préalable. Quelques heureux gagnants seront alors tirés au sort et recevront leurs tickets pour aller applaudir Yuksek en live à Paris. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire notre règlement !