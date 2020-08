Yseult totalement solaire dans son interprétation de Corps sur France 2 (VIDEO)

Il y a quelques semaines, la voix soul et la bonne humeur communicative d'Yseult séduisait le designer de Balmain. Forcé de repenser son concept de défilé à cause de la crise du coronavirus, Olivier Rousteing choisissait la jeune femme pour interpréter quelques titres lors d'un excellent défilé sur la Seine. Un véritable coup de projecteur pour celle qui a fait un retour flamboyant avec son EP Noir ces derniers mois. Et ce n'est pas fini. Quelques mois après une magnifique interprétation de son titre Corps sur le plateau de Clique, présenté par Moulloud Achour, Yseult réitère lors de l'émission Le festival des festivals sur France 2. Seule sur scène et magnifiquement sculptée dans une robe de Guerasfatim, la jeune femme resplendit de beauté et de talent. Oui, rien que ça.

Alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 26 ans, celle qui n'avait pas rencontré son public avec la sortie d'un album éponyme en 2015 mise désormais sur un tout autre univers. Porté par des titres engagés dans lesquels elle se livre corps et âme, littéralement, Yseult devrait également entamer une tournée dans les mois qui viennent. Elle devrait également revenir avec un nouvel EP, Brut, dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée. Si les fans attendent avec impatience la sortie d'un opus complet, l'artiste révélée par La Nouvelle Star en 2014 préfère pour l'instant se concentrer sur son EP de quatre titres, à mi-chemin entre electro sombre et piano-voix époustouflant. Un projet qui fait son bout de chemin et semble attirer de plus en plus le regard du grand public, davantage concentré sur la french pop et le rap commercial.

Imprégnée d'un message fort et d'une rage de réussir évidente, Yseult sera en concert au Trianon le 18 novembre prochain. Inutile de vous précipiter sur les places de concert, tout a déjà été vendu. Il n'est toutefois pas exclu que les équipes de la chanteuse prévoient d'autres dates. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.