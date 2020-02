Yseult se met à nu dans le clip de Corps (VIDEO)

Révélée dans l'émission Nouvelle Star en 2014, Yseult fait un retour en force avec son EP Noir, un projet à la fois engagé et personnel. Alors qu'elle cumule déjà plusieurs millions de téléchargements sur ses titres, le morceau Corps n'avait pas encore eu droit à son clip. C'est chose faites puisque la chanteuse de 25 ans vient de publier la vidéo sur YouTube il y a tout juste quelques heures. A l'origine d'un véritable engouement du grand public, le tube est ici mis en images par Colin Solal Cardo, fidèle collaborateur de Christine & The Queens. On retrouve l'artiste accroupie et totalement statique, au milieu d'un hangar, le corps nu enveloppé d'un costume signé Esmay Wagemans dont le but est de mettre en valeur la silhouette.

Véritable ovni musical, Yseult n'impressionne pas réellement avec le clip de Corps. Malgré une belle réalisation et des détails de production non négligeables, on s'imaginait davantage une captation de live. Là où l'émotion de ce titre sublime est palpable. Déjà visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois, la vidéo devrait permettre aux fans de patienter en attendant d'applaudir leur héroïne lors de sa tournée à venir.