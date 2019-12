Yseult : Regardez son interprétation bouleversante du titre Corps (VIDEO)

"Le corps nu sur le sol, j'me fais du mal depuis des années". Il suffit d'écouter les premières paroles de Corps, le dernier morceau d'Yseult, pour y entendre sa peine. En effet, dès les premières notes, le ton est donné. Extrait de son nouvel EP Noir, ce titre chanté sur de somptueuses notes de piano met parfaitement en exergue sa voix brute et remarquable. Révélée dans l'émission Nouvelle Star en 2014, la chanteuse de 25 ans fait un retour en force avec ce projet à la fois engagé et personnel. Si elle admettait volontiers à Huffington Post il y a quelques semaines qu'elle était une artiste hors cadre, elle refuse pourtant d'être l'étendard du "body positivisme" avec sa chanson. "Je suis une fille de 25 ans, qui fait de la musique et fin de l'histoire. That's it" affirme t-elle lorsqu'on lui demande ce qu'elle pense du fait d'être une artiste noir avec des rondeurs dans l'industrie actuelle.

En pleine promotion de son EP Noir, sur lequel elle a choisi d'afficher son bourrelet en image de cover, Yseult était l'invitée de Mouloud Achour dans son émission Clique. Habillée de sombre et chevelure flamboyante, la chanteuse nous délivre une performance éblouissante et totalement bouleversante de son morceau Corps. Uniquement accompagnée par un pianiste, celle dont le premier album n'avait pas rencontré le succès escompté semble nous raconter son histoire en chanson. "Le regard des gens j'en ai que faire, qui sont-ils pour me juger?". Des paroles fortes qui en disent long sur l'acceptation de soi et de son corps. Portée par une énergie débordante et un univers à l'esthétique soignée, Yseult espère frapper fort avec ce nouveau projet. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.