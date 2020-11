Yseult nous dévoile toute sa puissance vocale dans le titre Indélébile

Il y a quelques semaines, la voix soul et la bonne humeur communicative d'Yseult séduisaient le designer de Balmain. Forcé de repenser son concept de défilé en raison des restrictions liées au coronavirus, Olivier Rousteing choisissait la jeune femme pour interpréter quelques titres lors d'un excellent défilé sur la Seine. Un véritable coup de projecteur pour celle qui a récemment fait un retour flamboyant avec son EP Noir. Et ce n'est pas fini. À quelques jours de la sortie d'un nouveau projet intitulé Brut, prévu pour le 20 novembre, la chanteuse était l'invitée du nouveau concept de la chaîne COLORS pour interpréter trois de ses titres : Bad boy, Corps et surtout, Indélébile, dévoilé le 16 novembre dernier. Une performance qu'elle a voulu, comme à son habitude, spectaculaire. On vous laisse admirer le résultat.

"Ce NEW OPERA reflète mon amour pour la mise en scène et la direction artistique. J'aime raconter mon histoire. Je cherche, je collabore, je créé, ça m'excite, ça m'anime et ça me pousse à me dépasser, à débloquer des portes dans ma tête et à lâcher prise" confiait récemment Yseult à propos de son projet avec le média. Quant à son dernier morceau, Indélébile, une fois encore l'artiste révélée en 2013 grâce à la Nouvelle Star semble y avoir mis toute son âme : "J'ai écrit cette chanson durant une période difficile émotionnellement, j'avais besoin d'écrire noir sur blanc l'emprise qu'avait cet homme sur moi et mes émotions. C'est tellement douloureux de se rendre compte que celui qu'on aime ne nous mérite... pas. Il est sain d'abandonner parfois, il est sain de vouloir se sentir aimer par une personne qui sera prête à tout pour vous garder précieusement dans son coeur." écrivait-elle récemment sur Instagram. Portée par une énergie débordante et un univers à l'esthétique soignée, Yseult devrait, sans aucun doute, frapper fort avec ce nouveau projet. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.