Yseult interprète Corps, en hommage à son grand frère, lors des Victoires de la Musique (VIDEO)

Il y a quelques mois, la voix soul et la bonne humeur communicative d'Yseult séduisaient le designer de Balmain. Forcé de repenser son concept de défilé en raison des restrictions liées au coronavirus, Olivier Rousteing choisissait la jeune femme pour interpréter quelques titres lors d'un excellent défilé sur la Seine. Un véritable coup de projecteur pour celle qui a récemment fait un retour flamboyant avec ses EP Noir et Brut. Et ce n'est pas fini. Invitée exceptionnelle lors de la soirée des Victoires de la Musique 2021 ce vendredi 12 février, la chanteuse s'est faite remarquée lors de son interprétation, absolument splendide, du titre Corps. Un morceau révélé il y a quelques mois avec son EP Noir. Vêtue d'une combinaison Thierry Mugler et accompagnée de nombreux danseurs, la chanteuse révélée par Nouvelle Star a annoncé qu'elle chantait en "hommage à mon grand-frère". Une prestation extrêmement forte et pleine d'émotion qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des internautes sur la toile. On vous laisse jeter un coup d'oeil par vous-même !

Heureuse gagnante du titre de Révélation féminine de l'Année, Yseult a également délivré un discours fort et engagé lors de sa montée sur la scène des Victoires de la musique 2021. "La réussite est un devoir. Ce n'est pas fini, le chemin est long en tant que femme noire, le chemin est long en tant que femme grosse, en tant que femme oubliée de la société, oubliée de la culture. Nous y sommes, papa, on est là !" s'est écriée la jeune femme en pleurs lors de la remise de son prix. Des mots qui en disent long sur la réussite difficile de celle dont le premier album n'avait pas réussi à trouver son public. Une victoire méritée et une magnifique revanche pour celle dont la carrière ne semble qu'à son commencement...