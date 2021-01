Yseult et Camélia Jordana envoûtantes sur une reprise de Ne me quitte pas (VIDEO)

Ne me quitte pas, de Jacques Brel, est probablement l'un des titres les plus célèbres et émouvants du répertoire musical français du XXe siècle. Reprise des centaines de fois à travers le monde, notamment par Céline Dion lors de ses concerts au Caesar Palace de Las Vegas, cette chanson demeure une valeur sûre de la musique. Un fait que semble parfaitement avoir intégré Yseult et Camélia Jordana lors de leur venue dans Taratata il y a quelques jours. Copines à la scène comme à la ville, les deux artistes qui étaient récemment nommées dans la catégorie Révélation féminine de l'année lors de la cérémonie des Étoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio ont littéralement soulevé le public grâce à leur interprétation du célèbre titre. Un moment totalement hors du temps durant lequel les deux chanteuses nous prouvent, une fois de plus, l'étendue de leur talent mais aussi la complicité qui s'opère entre elles. Uniquement accompagnées d'un piano, Yseult et Camélia Jordana nous transportent à travers ce monument de la musique grâce à leur voix envoûtante et pleine d'émotions.

Pour visionner la vidéo de leur performance dans Taratata, cliquez ici.

Alors qu'Yseult vient tout juste de dévoiler son EP BRUT et que Camélia Jordana s'apprête à sortir son album Facile/Fragile, les deux jeunes femmes avaient tenu à honorer Nagui de leur présence dans ce numéro de Taratata. Une invitation que l'animateur n'a pas regrettée au vu de la qualité de leur prestation. On y admire l'accord parfait de leur deux voix sur ce texte d'une mélancolie extrême et magnifique. À voir absolument !