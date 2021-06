Yseult devient ambassadrice internationale pour L'Oréal Paris !

Il y a quelques mois, la voix soul et la bonne humeur communicative d'Yseult séduisaient le designer de Balmain. Forcé de repenser son concept de défilé en raison des restrictions liées au coronavirus, Olivier Rousteing choisissait la jeune femme pour interpréter quelques titres lors d'un excellent défilé sur une péniche naviguant sur la Seine. Un véritable coup de projecteur pour celle qui a récemment fait un retour flamboyant avec ses EP Noir et Brut. Et ce n'est pas fini. Alors qu'elle trace peu à peu son chemin vers le succès populaire, l'interprète de Corps en profite pour s'immiscer également dans le monde très fermé de la mode et de la beauté. Très souvent habillée par les plus grands couturiers lors de ses performances en live, cette dernière vient également d'être élue ambassadrice internationale par le géant des cosmétiques L'Oréal Paris.

"Je suis très fière de pouvoir partager un message de paix, d'amour, de tolérance et d'acceptation de soi par l'intermédiaire de L'Oréal Paris. Être une ambassadrice L'Oréal Paris me donne le sentiment d'ouvrir les portes de la beauté à tous. Ça signifie que ma voix compte, que les voix de toutes les femmes comptent, et surtout que les voix de femmes comme moi sont entendues. C'est un message de confiance en soi : croyez-en, vous-même, n'abandonnez jamais et faites confiance à votre confrérie." a confié Yseult dans un communiqué officiel à l'annonce de sa nomination. Des propos qui confirment l'engagement de la star contre les diktats de la société actuelle. Ainsi, devenir l'ambassadrice d'une entreprise connue dans le monde entier devrait permettre à Yseult de faire, encore plus, entendre sa voix.

"Elle diffuse son message d’amour de soi et d’inclusivité pour toutes les beautés ! L’Oréal Paris est fier d’accueillir la talentueuse Yseult en tant qu’ambassadrice internationale. ❤️???? Le message qui nous rassemble : OSEZ ÊTRE VOUS-MÊME, CHAQUE BEAUTÉ EST UNIQUE" a écrit la marque française dans une publication dévoilée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Une collaboration qui devrait permettre à l'entreprise de s'investir davantage dans l'inclusivité, si rare dans le monde de la beauté. Quant à Yseult, elle est actuellement en tournée dans toute la France. En revanche, si vous souhaitez des places, on vous conseille de vous dépêcher, plusieurs de ses dates affichent déjà complet !