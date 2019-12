You saison 2 : Une nouvelle bande-annonce inquiétante dévoilée par Netflix

C'est l'une des séries les plus en vogue sur Netflix. Après le succès retentissant de la saison 1, YOU est de retour pour un deuxième chapitre. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, ce sera toujours Penn Badgley (également connu pour son rôle de Dan Humphrey dans la série Gossip Girl) qui interprétera le rôle de Joe Goldberg. Du moins, c'est ce que l'on croyait avant la diffusion du nouveau trailer de la saison 2. En effet, dans cet extrait très angoissant, on voit le personnage principal en train de décrire Los Angeles, la nouvelle ville où il s'installe. Seulement voilà, il semblerait que ce dernier ait décidé de se donner une nouvelle identité. Désormais, il se nommera Will. Après avoir tué sa petite-amie, ce dangereux psychopathe va jeter son dévolu sur une jeune femme appelée Love Quinn. YOU saison 2 sera disponible sur la plateforme de vidéos en ligne le 26 décembre prochain.

FERMEZ LES RIDEAUX !YOU, saison 2, disponible le 26 décembre. pic.twitter.com/RBahQHSNqK — Netflix France (@NetflixFR) December 5, 2019