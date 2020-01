YOU : Netflix confirme une saison 3 pour 2021

Voilà qui devrait ravir les nombreux amateurs de la série américaine ! Mardi 14 janvier, le compte Instagram de Netflix a publié le teaser de la prochaine saison de YOU attendue pour 2021. Un post aimé plus de 560 000 fois dans lequel on aperçoit l'accroche suivante :"New Year, New You, You S3". Une nouvelle qui a emballé les nombreux amateurs de Penn Badgley (alias Dan Humphrey dans Gossip Girl) et de Joe Goldberg, son personnage diabolique dans le programme. Parmi les séries les plus populaires de Netflix depuis sa sortie, YOU reviendra ainsi pour 10 nouveaux épisodes. Si on ne connaît pas encore la date exacte de diffusion, on a déjà hâte de retrouver les aventures de ce jeune libraire obsédé par les femmes qui l'entourent et prêt à tout pour se rapprocher de celles qu'il convoite.

Pour rappel, la saison 2 de la série à succès est sortie depuis seulement quelques semaines. Elle trace la nouvelle vie du personnage principale à Los Angeles où il se découvre de nouvelles cibles. Et même si certaines critiques n'ont pas été tendres avec le programme du géant américain, les fans continuent de suivre les aventures de ce anti-héros. Une sorte de plaisir coupable qui s'avère finalement assez addictif.