You : la nouvelle série psychodramatique de Netflix ! 

Les aficionados de Netflix vont être ravis d'apprendre que la nouvelle série psychodramatique You fera sa grande apparition sur la plateforme durant les fêtes de fin d'années. Et sachez que le 26 décembre, c'est toujours Noël... en tout cas pour nous ! Un cadeau qui ne se refuse pas, d'autant qu'elle mettra en scène Penn Badgley connu pour son rôle de Dan Humphrey dans la série Gossip Girl.

Que doit-on attendre de cette série dont tout le monde parle ? Eh bien l'intrigue suivra l'histoire d'amour naissante entre Beck, jeune romancière et Joe Goldberg, gérant d'une librairie et accessoirement, stalker complètement flippant. Ce dernier va tout faire pour se rapprocher d'elle en traquant ses moindres faits et gestes. Un coup de foudre au premier abord charmant et innocent qui se transformera en véritable obsession. Fin stratège, Joe sera donc sur le qui-vive et éliminera chaque obstacle qui entravera son chemin.

L'intrigue est tout à fait charmante, dit donc ! Et même si le synopsis semble presque banal, il est fort probable qu'elle se démarque des autres. Notamment en ayant comme showrunners Greg Berlanti et Sera Gamble (The Magicians). Quant au casting, on pourra compter sur des noms habitués au petit écran tels que Penn Badgley (Gossip Girl), Elizabeth Lail (Once Upon A Time), Shay Mitchell (Pretty Little Liars) et Zach Cherry (Crashing, I Feel Bad).

Composée de dix épisodes, elle est d'ores et déjà reconduite pour une deuxième saison. Bien évidemment, pour accompagner les fêtes de fin d'années, c'est sans doute la série idéale à regarder en mode cocooning, au fond de son canapé, les stores fermés. Ou pas, selon !