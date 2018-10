Ycare & Hoshi en duo sur le puissant A Qui La Faute...

Ycare s'est fait plutôt discret depuis sa participation à la Nouvelle Star en 2009 et surtout depuis son dernier album La Somone en 2014 même s'il n'a pas chômé. Aujourd'hui, il fait son grand retour avec son quatrième album Adieu Je T'aime sorti vendredi dernier.

Pour l'occasion, Ycare a choisi de s'entourer de la chanteuse Hoshi, connue pour son fameux titre La Marinière. Un choix peu surprenant quand on sait que le chanteur s'est allié aux talents de Mathieu Mendès et Renaud Rebillaud, compositeurs de Kendji Girac et Maître Gims -entre autres. Sur le morceau A Qui La Faute, Ycare et Hoshi s'octroient une petite introspection et cherchent à savoir qui blâmer. Les deux voix se marient assez bien sur un texte fort et surtout, parlant.

On vous laisse découvrir le morceau tranquillement et on vous invite aussi à écouter l'album d'Ycare ainsi que celui d'Hoshi, dans la foulée. Enfin, si vous voulez...