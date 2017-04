X Files de retour sur les écrans, c'est confirmé !

Les premières photos officielles de la saison 7 de Game of Thrones ont été dévoilées et si vous ne voulez pas en rater une miette, c'est le moment de foncer. Mais nous avons une autre bonne nouvelle pour les fan de séries ici bas, puisque Fox Mulder et Dana Scully reprennent du services ! C'est officiel, X Files sera de retour pour une onzième saison - ça commence à faire - de dix épisodes. A la rentrée 2017, les acteurs David Duchovny et Gillian Anderson seront de retours sur les petits écrans pour nous faire vibrer une nouvelle fois. Elle est pas belle la vie ? Et si vous en vouliez encore plus, sachez que le mythique scénariste et producteur Chris Carter sera aussi de la partie pour cette nouvelle saison. Clairement, les fans ne sont pas les seuls à se réjouir de cette nouvelle puisque les deux acteurs ont déjà partagé leur bonheur sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir.

Ce n'est pas la première fois que la série revient puisqu'en 2016, la série avait déjà connu un premier revival. C'est la FOX qui a annoncé officiellement ce grand retour, avec le président David Madden qui a notamment déclaré : "Des personnages iconiques, une trame narrative riche et des créateurs audacieux, cela constitue les bases solides de toutes grandes séries télévisées. Ces qualités sont les raisons pour lesquelles X-Files a connu un tel succès auprès de millions de téléspectateurs (...) et nous avons tellement hâte de découvrir quels seront les nouveaux mystères que les agents Mulder et Scully s’apprêtent à percer à l’occasion de ce nouveau chapitre." Que de bonnes nouvelles, donc ! Et si vous êtes fans de nouvelles séries, découvrez quelles sont les intrigues possibles pour la saison 2 de 13 Reasons Why !